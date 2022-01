Com tarifas de ônibus prestes a explodir, Bolsonaro deve receber prefeitos

A romaria de prefeitos de grandes cidades para falar com os ministros do Planalto tem sido constante para avisar sobre a bomba-relógio das tarifas de ônibus. Quem não lembra das manifestações de 2013 que não eram pelos 0,20 centavos? Na pauta dos prefeitos, também entrou o aumento da remuneração de professores. Eles alegam que não têm como bancar o Orçamento sem aumentar as tarifas, diante do aumento do preço dos combustíveis, ainda mais se tiverem que aumentar salários. Nesta sexta-feira, 28, inclusive, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, recebe a ministra da secretaria de governo, Flávia Arruda, que deve justamente entender melhor a pauta que será apresentada ao presidente. Bolsonaro parece que está disposto a receber os prefeitos e tentar encontrar uma solução para o que pode ser um gatilho e tanto contra sua reeleição. Uma das ideias é o governo federal dar uma espécie de subsídio às prefeituras para evitar o aumento das tarifas à população.

