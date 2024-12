Com quase R$ 2 bilhões de faturamento, Med+ inicia expansão para a Europa

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Grupo Med+, de emergências aeroportuárias, está de malas prontas para a Europa. “A partir de Portugal, a companhia inicia sua expansão para o mercado europeu, aproveitando a crescente demanda por serviços especializados de saúde e segurança”, diz o presidente da Med+, Victor Reis. Segundo ele, a presença da Med+ em Portugal será facilitada pela já existente conexão com concessionárias de aeroportos de origem europeia, que já são atendidas pela empresa no Brasil, o que ajuda a criar uma ponte para a entrada no mercado europeu.

A empresa vai faturar 1,8 bilhão de reais neste ano, o que representa um crescimento de 150% em relação ao ano anterior.