Com ômicron e minério de ferro no radar, bolsas operam com volatilidade

VEJA Mercado | Abertura | 29 de dezembro.

A disseminação da variante ômicron segue exigindo cautela dos investidores. Na manhã desta quarta-feira, as bolsas de valores mundo afora oscilam, com Nasdaq e S&P 500 apresentando leves quedas. No radar dos investidores está a possibilidade de revisão para baixo das projeções de crescimento da economia global. No Brasil, a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) divulgou que o faturamento do setor aéreo com viagens corporativas atingiu em novembro 70% dos níveis pré-pandêmicos, com variação de 23% frente ao mês de outubro. Além disso, duas das maiores redes de shopping centers no país, a Aliansce Sonae e a BrMalls, estão negociando uma fusão. A possibilidade foi confirmada em fato relevante emitido pela Aliansce Sonae. Caso ocorra, a fusão deve criar uma gigante do setor, com cerca de 10% da área bruta locável no país. Chama a atenção também a queda nos preços do minério de ferro na China, que pode prejudicar as ações das empresas do setor.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.