Com boicote à Rússia, petróleo supera US$ 110 e gás sobe 50% na Europa

VEJA Mercado | Abertura | 02 de março.

Os investidores brasileiros voltam nesta quarta-feira de cinzas ao mercado com um cenário cada vez mais conturbado com a guerra na Ucrânia. O petróleo escalou a curva nos últimos dias e é negociado acima dos 110 dólares. Chegou a bater 113 dólares, nos níveis de 2014. Segundo a consultoria Energy Aspects, os grandes consumidores de energia estão boicotando o petróleo russo e tendo que buscar alternativas de suprimento fazendo com que os preços fiquem mais pressionados. Além disso, o aumento do custo de seguro de transporte e logística também afetam as cotações, já que a Rússia é o terceiro maior fornecedor de petróleo do mundo. Os preços do gás natural estão subindo fortemente na Europa e só nesta quarta-feira subiu 50%. Uma expectativa no dia de hoje é com uma reunião da OPEP+ que poderá decidir aumentar a produção dos países aliados, o que poderia segurar os preços.

A alta do petróleo afeta a inflação no mundo todo. Mas apesar desse cenário turbulento nas commodities, os índices futuros das bolsas americanas sobem nesta manhã depois de dois dias de queda.

