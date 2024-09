Columbia seleciona líderes mulheres para programa de treinamento

O Columbia Global Center Rio vai selecionar até 30 brasileiras para um programa de treinamento de lideranças femininas em Nova York. Trata-se do Columbia Women’s Leadership Network in Brazil, que abriu inscrições e oferece seis bolsas de estudos integrais para mulheres negras e indígenas. O subsídio inclui passagens de avião, alimentação e hospedagem, entre outras despesas. As bolsas foram custeadas com apoio de patrocinadores e de uma campanha online.

Cada turma é formada por mulheres atuantes na gestão pública, no setor privado e no terceiro setor, de diferentes regiões do país. Essas profissionais participam de seis módulos de treinamento, com aulas e atividades no Brasil e no campus da Universidade de Columbia, em Nova York.

O Columbia Global Center Rio é um dos 11 centros globais de estudos, pesquisas e incentivos acadêmicos da Universidade de Columbia. A turma de 2024, que recebeu mais de 400 inscrições, foi a primeira a trabalhar uma lente antirracista já em sua formação.

“Buscamos apoiar mulheres no desenvolvimento de habilidades cruciais para a boa liderança. Ao longo dos módulos, trabalhamos desde comunicação efetiva e pensamento crítico até inovação e boas práticas para redução de desigualdades. Tudo isso em rede, juntando mulheres com trajetórias e histórias diferentes em um mesmo grupo dedicado ao fortalecimento mútuo”, explica Deborah Lourenço, coordenadora do programa.