Cogna investe R$ 14,5 milhões para abrir faculdade de Medicina no Maranhão

A Kroton, companhia que pertence a Cogna, recebeu autorização do Ministério da Educação (MEC) para abrir mais uma faculdade de Medicina no Maranhão, na cidade de Bacabal. A primeira autorização havia sido dada em janeiro para uma unidade na cidade de Codó. Ao todo, o investimento será de 14,5 milhões de reais para a oferta de 100 vagas anuais de um dos cursos mais concorridos e desejados do país. “Nossa expectativa é alcançar 3.000 alunos matriculados e 636 vagas anuais em 2022. Nos próximos três anos, o objetivo é atingir um crescimento de 75% no número de alunos”, diz Fernando Ciriaco, diretor de operações da KrotonMed, marca de negócios voltada para Medicina. Em contrapartida, as faculdades vão contribuir para a melhoria da rede de saúde local por meio da aquisição de equipamentos, reformas e ampliações da infraestrutura já existente. Além disso, cinco vagas de bolsas integrais vão privilegiar potenciais alunos moradores da micro e magro região do Maranhão que atendam aos critérios sociais do edital previsto no programa de bolsas.

