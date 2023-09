Cobertura milionária de Neymar em Balneário Camboriú tem obra atrasada

Comprada pelo craque Neymar em 2020, a famosa cobertura em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, não foi entregue até agora. O empreendimento é avaliado em 60 milhões de reais. A incorporadora Yachthouse diz que a pandemia freou o andamento das obras e, por isso, houve atraso nas entregas.

Entre maio de 2021 e agosto do ano passado, 22 apartamentos não foram liberados para os proprietários no prazo prometido. O atacante Dudu, do Palmeiras, chegou a fazer uma reclamação na Justiça.

A Yatchouse enviou um posicionamento ao Radar Econômico, reproduzido na íntegra a seguir: “O empreendimento Yachthouse by Pininfarina conta com 264 unidades construídas. Considerando este total, tramitam na justiça apenas cerca de 20 processos judiciais em desfavor da Yachthouse Incorporadora Ltda. que possuem como objeto pleitos indenizatórios. É importante reforçar que cada contrato com os adquirentes é único, modo pelo qual não há que se falar em atraso na obra, mas sim na discussão para averiguar se cada contrato está sendo cumprido ou não. A construtora reitera que não mede esforços para garantir o cumprimento e a execução de todos os contratos, em conformidade com a lei, destacando que as suas condutas são todas pautadas no princípio da boa-fé, buscando sempre a satisfação de seus clientes atrelada à seriedade e compromisso que possui perante a sociedade”.