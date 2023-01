CNI vai munir Alckmin de informações para o fortalecimento da indústria

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O vice-presidente Geraldo Alckmin visitou o Observatório Nacional da Indústria da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para a elaboração de políticas voltadas ao fortalecimento do setor industrial. Na véspera de tomar posse no cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Alckmin foi recebido pelo presidente da entidade Robson Braga de Andrade.

A confederação ofereceu ao ministro análises e dados produzidos pela CNI sobre temas como saúde do trabalhador da indústria, mercado de trabalho, futuro dos setores industriais, tendências tecnológicas e de inovação, além de comparações internacionais de indicadores de indústria e dados que abasteçam as políticas de reindustrialização no Brasil, que devem ser ensejadas por Alckmin.

