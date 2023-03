CNI escala time internacional para discutir inovação no Brasil

Alguns dos maiores especialistas em inovação e economia do mundo passarão a fazer recomendações periódicas para melhorar o ambiente de inovação e o desenvolvimento de centros de tecnologia e pesquisa no Brasil. Entre eles estão Dani Rodrik, economista e professor de Harvard; Soumitra Dutta, reitor da escola de negócios da Universidade de Oxford; Carlos Lopes, economista e ex-diretor da gestão de Kofi Annan na ONU; e Fréderick Bordry, ex-diretor da Organização Europeia para Pesquisa Nuclear.

Eles integram o novo Comitê Consultivo Internacional da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), fórum coordenado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e que reúne 300 lideranças das maiores indústrias do país. O objetivo do grupo é identificar oportunidades de aperfeiçoamento do ecossistema de inovação no Brasil e abrir portas para que centros de pesquisa brasileiros cooperem com instituições internacionais. A primeira reunião do comitê com um grupo de empresários brasileiros ocorre na Universidade de Oxford, na Inglaterra, no próximo dia 6 de março. A convite do presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, a ministra de Ciência e Tecnologia do Brasil, Luciana Sousa, participará do encontro.

