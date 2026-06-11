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Economia

CNC chama presidenciáveis para defender agenda do comércio

Entidade prepara evento com Lula, Flávio Bolsonaro, Caiado e Zema para tentar emplacar propostas do setor nos programas de governo de 2026

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 13h27 | Atualizado em 11 jun 2026, 13h27
Lula, com barba e cabelo grisalhos, fala em um microfone à esquerda. À direita, um homem de cabelo escuro e terno azul claro, com microfones à frente, olha para a câmera
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado)
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A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo entrou de vez no jogo eleitoral de 2026. A entidade prepara para 8 de julho, em Brasília, um evento com os quatro presidenciáveis mais bem posicionados no radar político do momento. Foram convidados o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Flávio Bolsonaro, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

A ideia da CNC é receber cada um separadamente, em agendas distintas, para entregar a pauta institucional do comércio, serviços e turismo. Na prática, trata-se de uma tentativa organizada de colocar as prioridades do setor dentro dos planos de governo antes que a campanha endureça e as plataformas eleitorais estejam fechadas.

O movimento revela uma preocupação crescente do varejo e do setor de serviços com temas que devem ganhar peso na eleição: concorrência com plataformas internacionais, combate à pirataria, comércio ilegal e transformação digital. Na pauta que será apresentada aos presidenciáveis, a CNC defende “isonomia tributária e concorrencial” entre empresas nacionais e plataformas estrangeiras, com o argumento de que eventuais desonerações para grupos internacionais precisam vir acompanhadas de mecanismos equivalentes para empresas brasileiras.

Outro ponto sensível é o endurecimento do combate à pirataria, ao contrabando e ao descaminho. A entidade quer penas mais duras, rastreabilidade digital integrada entre Receita, polícias e marketplaces e responsabilização solidária de plataformas digitais por anúncios de produtos falsificados. O recado é direto: a CNC quer elevar o custo da ilegalidade e reduzir a assimetria que, na avaliação do setor, pressiona o comerciante formal.

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A terceira frente é tecnológica. A confederação pretende defender a criação de um programa nacional de inteligência artificial aplicada às micro e pequenas empresas, em parceria com o Sistema Comércio, universidades, centros de pesquisa e provedores de tecnologia. O objetivo é evitar que a digitalização aumente ainda mais a distância entre grandes empresas e pequenos negócios.

Nos bastidores, a leitura é que o encontro funciona como uma espécie de sabatina econômica setorial antes da largada formal da campanha. A CNC quer testar a disposição dos presidenciáveis para comprar uma agenda que combina proteção ao comércio nacional, repressão ao mercado ilegal e inclusão digital das pequenas empresas.

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