Clima de euforia dá espaço à cautela e correção no mercado financeiro

As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americano e brasileiro, negociam sem direção definida e entre ganhos e perdas na manhã desta sexta-feira, 2. O clima é de cautela e de colocar o lucro no bolso depois de uma semana mais tranquila em função da reabertura da economia chinesa. Os investidores ainda repercutem dados divulgados na véspera, como a inflação de consumo abaixo do esperado nos Estados Unidos em novembro e o PIB do terceiro trimestre que deixou a desejar no Brasil. Se o PIB decepcionou, a produção industrial em outubro surpreendeu positivamente e cresceu 0,3% no país. As atenções se voltam agora para a divulgação dos números de emprego nos EUA no final da manhã, o payroll de novembro, o último antes da reunião de dezembro do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). No Brasil, olhos atentos para as discussões a respeito da PEC da Transição. Nos bastidores, já se fala em um prazo de duração de dois anos, uma ideia mais palpável no mercado. Ainda assim, as indefinições no ministério da Fazenda e, sobretudo, nas estatais, voltaram a pressionar os papéis de empresas como a Petrobras.

