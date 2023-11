Cláudio Castro: “Rio de Janeiro é o estado mais eviscerado do Brasil”

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que seu estado é o mais “eviscerado” do Brasil. “Ninguém tem seus problemas tão expostos como o Rio”, disse durante almoço-debate com empresários do Lide, no Hotel Palácio Tangará, em São Paulo. Segundo ele, a alta carga tributária (“a pior do país”) e a máquina pública “emperrada” são problemas que maltratam o estado.

Apesar da situação, Castro destacou que o Rio é responsável por 20% da arrecadação federal, com 460 bilhões de reais, líder nos setores de petróleo (85% da produção nacional) e gás (73% da produção nacional). “Governo é sócio majoritário de todo mundo, mas atrapalha demais”, disse. “Não há sucesso sem credibilidade”, completou.