Cláudio Castro gastou R$ 478 mil em postos de gasolina em um único dia

Por Victor Irajá Atualizado em 4 out 2022

O governador reeleito no Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), aportou 478,8 mil reais em 12 postos de gasolina durante a campanha — o suficiente para comprar mais de 85 mil litros de gasolina de acordo com a média de preço do combustível em agosto. Castro, candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), gastou exatamente 39,9 mil reais em cada um dos empreendimentos, todos contabilizados em um único dia, em 15 de agosto e com recursos da campanha. Os postos ficam em regiões distintas, como em Duque de Caxias e Nova Friburgo.

A campanha foi majoritariamente abastecida por recursos oriundos do fundo partidário. Castro recebeu 6 milhões de reais do PL, 3,5 milhões de reais do PROS e outros 3,5 milhões de reais do União Brasil.

Em nota enviada ao Radar Econômico, a campanha afirma ter empenhado 306 mil reais nos postos nos 16 dias de campanha que os valores não gastos serão apresentados na divulgação das contas. Segue o posicionamento na íntegra: “A Coligação Rio Unido e Mais Forte esclarece que a despesa total com combustíveis, de todos os veículos utilizados na campanha do governador eleito Cláudio Castro, foi de R$ 307 mil. O valor de R$ 478 mil se refere a estimativas de gastos, cujos contratos foram reincididos. Vale ressaltar ainda que os valores serão apresentados na prestação de contas final da campanha”.

