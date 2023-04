Cláudio Castro defende revisão do pacto federativo para reduzir juros

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), defendeu, nesta quinta-feira, 20, a revisão do pacto federativo — que contempla, também, a distribuição de recursos à União oriundos da arrecadação de impostos estaduais. Segundo ele, não é justo que entre os quatro estados que mais arrecadam, três estejam em processos de recuperação fiscal — Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. “Além da reforma tributária, é necessário rever o pacto federativo”, afirmou durante o Lide Brazil Conference, realizado em Londres. “Sem isso, não conseguiremos diminuir os juros, meu querido presidente Campos [Neto, do Banco Central], sair dessa letargia. O Rio de Janeiro defende a reforma e a revisão do pacto. Não adianta repartir o bolo e não pensar formas de aumentar esse bolo. Temos que acabar com a lógica de imposto alto e base pequena”, disse.

