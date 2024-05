Claude Troisgros assina menu especial da Azul em homenagem as Olimpíadas

Em celebração aos Jogos Olímpicos de Paris, a Azul anunciou o retorno do exclusivo menu do Chef Claude Troisgros. O cardápio, criado em 2023 em homenagem ao início das operações da companhia em Paris, combina ingredientes brasileiros com a refinada técnica culinária francesa.

A campanha terá início no dia 1 de junho e se estenderá até o final de agosto, com um menu para cada mês, coincidindo com o término dos Jogos Olímpicos. O cardápio estará disponível em todos os voos internacionais saindo do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, Recife e Belém.

O menu inclui uma entrada, prato principal e sobremesa. No primeiro mês, a entrada será um Tartare de Beterraba, seguido por filé de pirarucu chapeado, acompanhado de purê de mandioquinha, banana nanica assada e uma emulsão de manteiga com uvas passas. Para finalizar, um delicioso cheesecake com calda de doce de leite e queijo Minas ralado.

Já na classe econômica, os clientes terão direito a uma sobrecoxa de frango antiboise, acompanhada de brócolis ao vapor e arroz com salsa.