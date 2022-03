Ciro Nogueira, o amortecedor, encontra seu melô no show do Paralamas

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi ao Rio de Janeiro na última sexta-feira, 18, prestigiar o show do Paralamas do Sucesso no Noites Cariocas. O autointitulado amortecedor de Jair Bolsonaro encontrou no Paralamas um melô para chamar de seu. Amigos dizem que um dos sucessos da banda que mais lhe emocionou foi “Meu erro”, aquele do “meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria”. A letra completa diz:

Eu quis dizer/Você não quis escutar/Agora não peça/Não me faça promessas

Eu não quero te ver/Nem quero acreditar/Que vai ser diferente/Que tudo mudou

Você diz não saber/O que houve de errado/E o meu erro foi crer/Que estar ao seu lado bastaria

Ah meu Deus era tudo que eu queria/Eu dizia o seu nome/Não me abandone

Continua após a publicidade

Mesmo querendo/Eu não vou me enganar/Eu conheço seus passos/Eu vejo seus erros

Não há nada de novo/Ainda somos iguais/Então não me chame/Não olhe pra trás

Você diz não saber/O que houve de errado/E o meu erro foi crer/Que estar ao seu lado bastaria

Ah meu Deus era tudo que eu queria/Eu dizia o seu nome/Não me abandone jamais oh oh

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.