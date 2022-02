Ciro Gomes: Marx não esperava que trabalhador seria o maior capitalista

O presidenciável Ciro Gomes esteve nesta quarta-feira, 23, em evento na Faria Lima querendo conquistar o mercado financeiro. Mas disse a eles que reforma da previdência realizada no início do governo Bolsonaro foi uma enganação já que é centrada em quem tem carteira assinada, mas temos 70% da população sem isso. Ele diz que vai propor uma reforma da previdência para valer que vai ser ampla para todas as classes, prever que quiser se aposentar acima do teto terá que contribuir e também prevê a criação de um fundo. Foi neste momento que ele disse ao mercado financeiro, o que já falou no seu livro de propostas para o Brasil: “por esse nem Karl Marx esperava, mas os trabalhadores se tornaram os maiores capitalistas do mundo”. A referência é aos poderosos fundos de pensão que hoje atuam pelo mundo e figuram como poderosos acionistas de empresas.

