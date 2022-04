Ciro Gomes culpa PT por alta rentabilidade dos grandes bancos 

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) esteve nesta sexta-feira, 29, em encontro com empresários e botou na conta do PT a alta concentração e rentabilidade dos bancos. Ele criticou o fato do Brasil ter quatro bancos entre os dez mais rentáveis do mundo. O ranking foi feito pela Economática e divulgado na semana passada. “Enquanto a indústria e as empresas brasileiras sofrem com o consumo deprimido e a falta de investimentos, o setor financeiro lucra. E foi nos governos do PT que concentraram 85% das operações financeiras do Brasil apenas em 5 bancos”.

De acordo com a assessoria de imprensa de Ciro, o encontro aconteceu no restaurante do Terraço Itália, em São Paulo, e reuniu o cônsul da Itália, Domenico Fornara, a vice-cônsul Livia Satullo, o jurista Wálter Maierovitch e representantes de empresas como Pirelli, Costa Cruzeiros, Grupo Comolatti, Papaiz, Imautimatiche e Kopron. O evento foi organizado pelo Gruppo Esponenti Italiani (GEI), que reúne as principais empresas de origem italiana no Brasil e é presidido por Valentino Rizzioli, que implementou a Fiat no país.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.