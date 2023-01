Ciência e Tecnologia dobra investimento para pesquisas em bioeconomia

Em chamada lançada na última semana, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) dobrou seu repasse destinado a fomentar pesquisas de base em bioeconomia através da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), organização social voltada à inovação para empresas. Passando de 20 milhões de reais para 40 milhões, os recursos estão disponíveis para startups, empresas e centros de pesquisa inscreverem projetos na área. O aumento de recursos se deu na modalidade de fomento Basic Funding Alliance (BFA). “O BFA abrange uma categoria de projetos inovadores com nível de maturidade tecnológica menor, mais perto da pesquisa básica, onde há grande risco para as empresas. A Embrapii preenche uma lacuna no desenvolvimento de tecnologia, compartilhando custos e riscos com o setor empresarial”, diz Igor Nazareth, presidente interino da Embrapii.

O prazo para o envio de projetos vai até 1º de dezembro de 2023 ou até que se esgote o orçamento disponibilizado, podendo ser prorrogado caso haja novo aporte de recursos. Os segmentos disponíveis para pesquisa em bioeconomia são: química de renováveis; produção de bioenergia; cosméticos, produtos de higiene e fármacos; moléculas para doenças na agricultura; tecnologias para biorrefinarias; e sistemas agroflorestais e manejo sustentável.

