Cibra vende planta em Paranaguá para redesenhar portfólio

O Grupo Cibra fechou a venda de uma planta industrial no Porto de Paranaguá, no Paraná, para a Inpek Fertilizantes. A operação, submetida ao Cade, envolve ativos físicos e licenças operacionais de uma unidade voltada à mistura de fertilizantes minerais.

A Cibra, uma das cem maiores empresas do agronegócio brasileiro e com faturamento na casa dos R$ 7 bilhões, trata o desinvestimento como parte de uma estratégia de otimização de portfólio. Segundo a companhia, a venda não compromete sua capacidade produtiva nacional e permite desalocar capital de ativos considerados menos eficientes.

Para a Inpek, empresa paranaense focada na distribuição de insumos, a compra representa um salto logístico. A unidade está localizada no principal porto de entrada de fertilizantes do país, em um mercado ainda fortemente concentrado em grandes grupos globais. Nos bastidores, a leitura é que a operação pode dar à Inpek mais escala para competir no mercado doméstico nos próximos anos.