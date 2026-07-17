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Churrascada cria formato para shopping e mira faturamento de R$ 272 mi

Primeira unidade do Pátio Churrascada será aberta no Shopping Tamboré; novo conceito deve puxar a expansão nacional da rede

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 10h00
Homem de pele clara, barba e cabelo escuros, vestindo camiseta cinza, olha para frente com expressão neutra. Ao fundo, parede marrom com quadros e objetos decorativos dourados, e estofado xadrez vermelho e branco
Gabriel Carvalho, CEO e sócio do Heat Group (Churrascada/Divulgação)
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A Churrascada vai estrear nas próximas semanas um modelo de operação voltado à expansão em shopping centers. Batizado de Pátio Churrascada, o novo conceito terá sua primeira unidade no Taste Lab, food hall premium do Shopping Tamboré, em Alphaville.

O formato foi desenhado para permitir uma abertura mais rápida de unidades sem abandonar a experiência gastronômica da marca. A expectativa é transformá-lo em um dos principais vetores de crescimento da rede nos próximos anos.

“É um formato que nos permite ampliar a presença em novos mercados sem abrir mão da experiência que consolidou a Churrascada”, afirma Gabriel Carvalho, CEO e sócio da companhia.

A rede, que já opera os modelos Fazenda, Armazém, Jardim, Festival, Box e Carreta, faturou R$ 170 milhões em 2025. Para este ano, projeta crescimento de aproximadamente 60%, o que levaria a receita para perto de R$ 272 milhões.

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