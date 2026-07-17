Churrascada cria formato para shopping e mira faturamento de R$ 272 mi
Primeira unidade do Pátio Churrascada será aberta no Shopping Tamboré; novo conceito deve puxar a expansão nacional da rede
A Churrascada vai estrear nas próximas semanas um modelo de operação voltado à expansão em shopping centers. Batizado de Pátio Churrascada, o novo conceito terá sua primeira unidade no Taste Lab, food hall premium do Shopping Tamboré, em Alphaville.
O formato foi desenhado para permitir uma abertura mais rápida de unidades sem abandonar a experiência gastronômica da marca. A expectativa é transformá-lo em um dos principais vetores de crescimento da rede nos próximos anos.
“É um formato que nos permite ampliar a presença em novos mercados sem abrir mão da experiência que consolidou a Churrascada”, afirma Gabriel Carvalho, CEO e sócio da companhia.
A rede, que já opera os modelos Fazenda, Armazém, Jardim, Festival, Box e Carreta, faturou R$ 170 milhões em 2025. Para este ano, projeta crescimento de aproximadamente 60%, o que levaria a receita para perto de R$ 272 milhões.