China vai injetar dinheiro na economia para enfrentar nova onda de Covid

A China mandou confinar mais de 40 milhões de habitantes em função de um novo surto de Covid-19, e os mercados se mostraram preocupados porque não contavam com novas restrições por lá. As ações chinesas listadas na bolsa de Xangai, por exemplo, atingiram o menor nível desde junho de 2020, enquanto o FTSE China 50, de Hong Kong, voltou para os níveis de 2008. Para tentar acalmar os investidores, o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, disse que o país vai introduzir “cautelosamente” medidas para suportar a economia local. “Todas as políticas que tenham impacto significativo sobre os mercados de capital devem ser coordenadas com departamentos de gestão financeira para manter a estabilidade e consistência das expectativas”, disse. A sinalização de que a China vai injetar dinheiro na economia para enfrentar a nova onda de Covid-19 fez o mercado respirar um pouco. O minério de ferro subiu 6,7%, a 145,2 dólares a tonelada. Às 12h38, as ações de CSN e Vale subiam 3,1% e 2,1% na B3, respectivamente.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.