China usa tom pacificador para conflito, mas bolsa cai e petróleo dispara

Depois de um comunicado emitido em inglês pelo ministro das relações exteriores chinês, diversos analistas e publicações como o Financial Times entenderam que a China deu uma virada na sua posição em relação à guerra na Ucrânia. Wang Yi conversou com Dmytro Kuleba, ministro da Ucrânia, e segundo o comunicado divulgado por Pequim a tarefa agora é aliviar a situação no terreno o máximo possível para evitar a escalada de conflitos ou mesmo a perda de controle. “Os danos causados ​​a civis e crises humanitárias, em particular, devem ser evitados, e o acesso seguro e oportuno à assistência humanitária deve ser garantido.” Segundo o Financial Times, a China parece estar querendo se colocar como um pacificador. O tom, de fato, parece ter mudado.

No dia anterior ao ataque russo, a China chegou a dizer que os Estados Unidos eram culpados pela crise na Ucrânia o que levou os investidores a precificar uma crise comercial entre os dois países naquele dia. No dia do ataque, Pequim não assumiu que a invasão representava uma violação da soberania ucraniana. O país também se absteve de votar na resolução da ONU que condenaria a invasão da Ucrânia pela Rússia, apoiada por outros 87 países. Nas Olimpíadas de inverno, Xi Jinping e Vladmir Putin se encontraram e o líder russo chegou a dizer que a amizade dos dois países não tinha limites. Agora a China reforça que o conflito precisa ser resolvido politicamente e também diz agradecer a Ucrânia por ajudar a saída dos chineses que estão na área de guerra.

Mas a aparente atuação da China em prol da paz não mudou o humor dos mercados americanos que hoje caem por conta do avanço do exército russo sobre as principais cidades ucranianas. Vale notar que enquanto a mudança de tom da China é destaque no jornal Financial Times, o telefonema é ignorado no jornal americano Wall Street Journal que destaca em sua página principal a relação comercial da China com a Rússia. Além disso, os EUA também estão atentos aos avanços da própria China sobre Taiwan. O S&P cai mais de 1,4% e o Dow Jones mais de 1,7%. Já o petróleo disparou nesta terça-feira, 01, subindo mais de 7% e atingindo 105 dólares o barril. Todas essas notícias colocam pressão sobre a bolsa brasileira que só reabre amanhã, quarta-feira de cinzas, depois de ter fechado para o Carnaval.

