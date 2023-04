China surpreende o mercado e dá sinais de força na economia

O PIB da China cresceu 4,5% no primeiro trimestre de 2023, ante previsão de crescimento de 4% pelo consenso de mercado. O desemprego caiu de 5,6% para 5,3%, superando também as estimativas do mercado. Os chineses surpreenderam os economistas e dão sinais de força na economia depois do término das políticas contra a Covid. O minério de ferro sobe 2% nesta manhã em Dalian, cotado a 114 dólares a tonelada. As bolsas asiáticas fecharam no azul, enquanto as europeias e os futuros americanos também negociam em terreno positivo na manhã desta terça-feira, 18. No Brasil, a grande expectativa é pela entrega do texto da nova regra fiscal do país ao Congresso. O projeto ganhou ainda mais importância depois de a ministra do Planejamento, Simone Tebet, revelar gastos para 2024 que estouram em 172 bilhões de reais a antiga regra do teto de gastos. Os investidores aguardam pelos detalhes e parâmetros da nova ferramenta.

