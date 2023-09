“China é a maior decepção de 2023”, diz Carla Argenta

VEJA Mercado | 27 de setembro de 2023.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta quarta-feira, 27. Os investidores monitoram os riscos de uma paralisação do governo dos Estados Unidos em razão de incertezas quanto a uma nova lei de gastos e as negociações no Congresso local. Os riscos em torno do ritmo de crescimento da economia chinesa e de juros algos por mais tempo nas economias também são considerados. No Brasil, o ponto de maior nervosismo é em relação à política fiscal do governo — ponto este explicitado pela ata da última reunião do Copom. Diego Gimenes entrevista Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade

Oferecimento de JHSF