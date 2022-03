China decreta novo lockdown por causa da Covid-19 e ações da Vale afundam

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 14 de março.

A China mandou confinar cerca de 41 milhões de pessoas por causa de surtos de Covid-19 no país. Os investidores definitivamente não esperavam por novas restrições a essa altura do campeonato, e a cotação do minério de ferro afundou 7% por lá, cotada a 143 dólares a tonelada. As ações da Vale no Brasil caíram 5% na bolsa de valores brasileira, pressionadas justamente por esse fato novo na China. Ainda assim, o clima no mercado de financeiro é de cautela porque tanto minério quanto Vale apresentam expressivas valorizações no ano. Em outras palavras, os investidores ainda não acreditam que os novos lockdowns vão modificar de forma severa o cenário macroeconômico chinês. Confira este e outros destaques do dia no mercado financeiro na edição em vídeo do VEJA Mercado.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.