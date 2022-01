China dá sinais de estímulos à economia e minério sobe

VEJA Mercado | Abertura | 20 de janeiro.

A China está prometendo ajudar mais a economia a crescer e com isso o minério de ferro está subindo ainda mais nesta quinta-feira. Os preços da commoditie afetam especialmente as ações da Vale, um dos principais papéis do índice da bolsa brasileira. De qualquer forma, no mercado internacional, a reação à decisão da China de baixar ligeiramente os juros para empréstimos de curto e longo prazos não gerou grandes comoções nas bolsas.

Já o petróleo que passou a semana em alta, hoje cai depois da promessa do presidente americano de continuar tentando reduzir os preços da commoditie e também um relatório apresentou um aumento modesto nos estoques. No cenário interno, a agenda está esvaziada.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.