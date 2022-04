China cresce além do esperado, mas lockdowns tiram otimismo

VEJA Mercado | Abertura | 18 de abril

Os dados do PIB da China vieram muito melhor do que o esperado pelo mercado. Isso por si só poderia animar as bolsas mundo afora, afinal se a China cresce, a tendência é que milhares de empresas que vendem para o país cresçam junto. Mas o problema é que PIB passado não é garantia de PIB futuro e os dados oficiais da China mostram uma recente contração na atividade, em função dos novos bloqueios promovidos pelo país para conter a Covid. As vendas do varejo recuaram pela primeira vez desde o início da pandemia. De qualquer forma, o PIB cresceu 4,8% e na comparação trimestral cresceu 1,3%, enquanto o mercado não esperava que crescesse nem 1%.

Além da China, o investidor também está de olho no mercado americano. As preocupações com a inflação persistem e os rendimentos dos títulos do Tesouro sobem enquanto os futuros de ações caem neste início de semana.

No Brasil, todos atentos a novas declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e às consequências do fim da emergência da Covid decretada ontem pelo Ministério da Saúde.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.