China, Covid, inflação: velhos assuntos fazem bolsas caírem

VEJA Mercado | Abertura | 25 de abril.

Os assuntos parecem velhos porque já nos acompanham há dois anos. Mas as bolsas internacionais caem neste início de semana por conta do crescimento da Covid na China e os novos lockdowns que fazem crescer a expectativa de uma desaceleração do crescimento, mais inflação e com isso aumentos agressivos das taxas de juros, especialmente nos Estados Unidos. Com esse cenário, o petróleo também é afetado e cai mais de 5%. E esses temas têm influenciado também a bolsa brasileira, com os investidores buscando alternativas mais seguras. Na semana passada, o Ibovespa fechou em queda de quase 5%.

