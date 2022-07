Chegou no topo? Focus prevê inflação menor e IPCA vem em linha em junho

Depois de dois meses sem Boletim Focus por causa da greve dos servidores do Banco Central, a instituição voltou a divulgar nesta sexta-feira, 8, as projeções do mercado financeiro para a economia do país. O destaque foi para a inflação. No último levantamento, a mediana do mercado apontava para uma inflação de 8,89% ao final de 2022, mas dois meses depois este número caiu para 7,96%. A projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) subiu de 1,20% para 1,51%, enquanto a Selic deve encerrar o ano a 13,75% na visão dos economistas, o que significa mais uma alta de 0,5 ponto percentual.

Além do Focus, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho. O índice não surpreendeu e subiu 0,67% no mês, contra o consenso do mercado era de 0,7%. Nos últimos 12 meses, a inflação do país acumula alta de 11,89%.

