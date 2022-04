Chefe de gabinete do ministro Gilmar Mendes é confirmado para o Cade

Com um mês de atraso, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a nomeação de Victor Fernandes, chefe de gabinete do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, ao cargo de conselheiro do Cade. Fernandes vai para o lugar de Paula Azevedo, mas o nome do chefe de gabinete do ministro ainda precisa ser aprovado no Senado. Aliás, Bolsonaro fez nomeações em massa hoje para diversas agências reguladoras.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.