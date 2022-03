Chefe de gabinete de Gilmar Mendes deve ser nomeado para o Cade

Está tudo certo para que Victor Fernandes, chefe de gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, seja nomeado para ser conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A nomeação é feita pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, e precisa ser publicada no Diário Oficial da União (DOU). Se o acertado for cumprido, a nomeação deve sair no DOU entre hoje e amanhã. Mas, de qualquer forma, Victor Fernandes ainda terá que ser aprovado pelo Senado Federal. Se passar, entra na vaga de Paula Farina.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.