Chefe da Aneel passou mais de 80 dias no exterior nos últimos 18 meses

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, passou 84 dias em viagens no exterior desde janeiro do ano passado, ou seja, quase 30% do total de 300 dias úteis do período, segundo dados repassados por fontes da agência. Os diversos afastamentos do diretor-geral contemplam uma vasta agenda de viagens oficiais, cursos, palestras, entre outros compromissos fora do Brasil, custeados, via de regra, pelo orçamento da agência reguladora. Feitosa logo embarca novamente em um voo, dessa vez para os Estados Unidos, onde vai participar do evento “Brazil Energy Distribution Technologies Reverse Trade Mission”, organizado pelo governo americano. O afastamento será entre os dias 27 de julho e 9 de agosto, como consta em portaria da Aneel.

Feitosa foi nomeado ao cargo pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e é conhecido como homem de confiança do ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), ambos sendo do estado do Piauí.

Em terras brasileiras, assuntos como a análise da caducidade da concessionária Enel, em São Paulo, em função dos apagões do ano passado, a definição da bandeira tarifária do segmento em meio a um período de seca, e a regulamentação do decreto que aperta as regras para distribuidoras de energia elétrica estão na agenda da Aneel. Paralelamente, pessoas que frequentam reuniões do colegiado da agência expõem um cenário de desordem. Não são incomuns discussões acaloradas entre diretores, seja com momentos de desabafo ou em razão de conflitos pessoais.

Uma das cadeiras da diretoria da Aneel está vazia há mais de dois meses, quando o mandato de Helvio Guerra chegou ao fim. A vaga gera indefinições em temas relevantes para o setor de energia, que aguarda com impaciência por uma indicação. O governo federal ainda não encaminhou o nome ao Senado, mas o atual secretário de energia elétrica do Ministério de Minas e Energia, Gentil Nogueira, é um dos cotados nos bastidores. Nogueira é indicado pelo ministro da pasta, Alexandre Silveira, e teria seu nome vedado pelos presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o senador Davi Alcolumbre (União-AP). A lista de nomes cotados também inclue o diretor de gestão administrativa da Eletronueclear e ex-diretor de Furnas, Sidnei Bispo, além de dois superintendentes da própria Aneel, Carlos Mattar e André Ruelli, das áreas de regulação e mediação administrativa, respectivamente.

Procurado pela reportagem, o Ministério de Minas e Energia não se manifestou. A Aneel retornou até o momento de publicação.