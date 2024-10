ChatGPT é tira-gosto e não substitui o curso de inglês, diz CEO da Pearson

VEJA S/A | episódio 49.

O italiano Giovanni Giovanelli, presidente global do ensino de língua inglesa da multinacional britânica de educação Pearson, é o convidado desta edição do programa VEJA S/A. Em entrevista ao repórter Diego Gimenes, o executivo fala sobre sua formação na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra e de parte de seu trabalho no Brasil. Ele trabalhou no conselho de empresas como Natura e CVC antes de ingressar na Pearson. Chegou a liderar a operação da empresa no país, e agora responde como CEO global da divisão de língua inglesa da multinacional. Giovanelli diz que ferramentas de tecnologia como o ChatGPT não substituem os cursos de língua inglesa e funcionam como um “tira-gosto”. O executivo revela ainda que o nível de fluência dos brasileiros no idioma é baixo e abre os planos da companhia para o país. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

