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Economia

Cesta junina dá alívio ao bolso nas festas de São João

Levantamento da APAS mostra queda em ingredientes tradicionais de festa junina

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 15h40 | Atualizado em 10 jun 2026, 15h55
Casal em festa junina
Casal em festa junina (FG Trade/Getty Images)
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Cesta junina dá alívio ao bolso nas festas de São João Priorize VEJA no Google

A festa junina deste ano deve pesar menos no bolso do consumidor em alguns dos itens mais tradicionais do cardápio. Levantamento da APAS, com base no Índice de Preços dos Supermercados, mostra queda nos preços de ingredientes usados em receitas típicas das comemorações de São João, como açúcar, frutas de época, farinha de trigo, milho em conserva, salsicha e paçoca.

O maior recuo aparece nas frutas de época, com queda de 14,99% em 12 meses. O açúcar, ingrediente essencial em doces como arroz-doce, canjica, pé de moleque e cocada, também ficou mais barato, com retração de 13,88% no período.

A lista de produtos em queda inclui ainda farinha de trigo (-7,88%), alho (-5,16%), milho em conserva (-5,07%), salsicha (-4,89%), creme de leite (-3,77%), mandioca (-3,04%), ovos (-2,58%), paçoca (-2,52%), tempero natural (-1,24%), leite em pó (-0,91%) e milho (-0,20%).

Para o economista-chefe da APAS, Felipe Queiroz, o movimento reflete a melhora da oferta em algumas cadeias produtivas, o que permitiu a chegada de produtos importantes para as festas juninas às gôndolas com preços mais competitivos.

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“A cesta junina deste ano apresenta um cenário heterogêneo. Há uma quantidade relevante de itens tradicionais em queda, especialmente ingredientes básicos utilizados em doces, salgados e preparações típicas. Isso contribui para reduzir o impacto no orçamento das famílias e permite ao consumidor buscar alternativas para manter as tradições das festas juninas sem comprometer tanto a renda”, afirma Queiroz.

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