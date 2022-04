Cerca de R$ 30 bilhões somem da bolsa de valores de São Paulo

A B3 descobriu um erro na metodologia de controle do dado de entrada de investidores estrangeiros e com isso sumiram 27 bilhões de reais das estatísticas deste ano. Os dados dos dois anos anteriores ainda estão em revisão. Assim, a bolsa de valores de São Paulo que tinha registrado cerca de 92 bilhões de reais de entrada líquida de estrangeiros somente neste ano, agora registra 64 bilhões. Segundo explicações oficiais da B3, a bolsa decidiu retirar da conta as operações de empréstimos de ações porque elas não envolvem aportes efetivos de dinheiro. Os dados da B3 não influenciam em nada as estatísticas oficiais do Banco Central pois refletem somente a entrada de dinheiro na bolsa e não no país.

