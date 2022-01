Cerca de 28 milhões de brasileiros têm dinheiro esquecido em bancos

O novo serviço do Banco Central que permite buscar dinheiro esquecido nos bancos não resistiu a avalanche de pessoas procurando saber se têm direito a receber um dinheirinho extra sobrando por aí. O sistema caiu poucas horas depois do anúncio do serviço, mas, mesmo assim, o BC registrou a demanda de 8,5 mil cidadãos que têm direito a receber cerca de 900 mil reais. Cerca de 80 mil pessoas conseguiram consultar o sistema na poucas horas que ficou no ar. A expectativa é que 28 milhões de CPFs tenham direito a receber dinheiro esquecido. O sistema não voltou ainda ao ar e o BC ainda não deu prazo para retomar o serviço.

