CEO da Intercity: Hotel anexo ao aeroporto de Guarulhos é divisor de águas

VEJA S/A | episódio 45.

O gaúcho Alexandre Gehlen é o presidente da rede hoteleira Intercity Hotels, que possui 50 unidades espalhadas pelo Brasil. O executivo falou sobre o forte impacto das cheias no Sul no faturamento e na operação da empresa no país e o crescimento da serra gaúcha como um dos principais polos turísticos do Brasil. Gehlen detalhou um ambicioso empreendimento a ser lançado em 2026 anexo ao Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O executivo disse ainda que o Brasil poderia se vender melhor e facilitar a entrada de turistas estrangeiros e explicou os planos de investimentos da rede Intercity fora dos grandes centros — depois de inaugurar uma unidade no maior prédio da cidade de São Paulo, localizado no bairro do Tatuapé. O VEJA S/A vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h.

https://vejamais.abril.com.br/c/veja/post/veja-sa-intercity-hotels

Ouça o VEJA S/A também pelo Spotify