Centrais Sindicais pressionam o governo por ‘invasão’ chinesa

Representantes das centrais sindicais têm procurado ministros do governo – sobretudo os da área econômica, mas também o chefe da Casa Civil, Rui Costa – preocupados com a invasão dos produtos chineses no Brasil. Três setores preocupam os sindicalistas, que temem prejuízos no mercado de trabalho: o setor de aço, a indústria química e o setor automotivo.