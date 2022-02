Centrais se unem contra MP do trabalho voluntário em prefeituras

Dez centrais sindicais se uniram contra a Medida Provisória 1099, do presidente Jair Bolsonaro, que cria o trabalho voluntário em prefeituras e vão fazer pressão para que o Congresso não aprove o dispositivo. A justificativa do governo para editar a MP é que ela ajudará trabalhadores desempregados a adquirirem experiência profissional trabalhando em prefeituras. Mas as centrais dizem que esta é só uma forma de retirar direitos dos trabalhadores, precarizando o trabalho e pagando pouco. Os participantes do programa, jovens de 18 a 29 anos e trabalhadores acima de 50 anos, vão receber uma bolsa paga pelo município, vale-transporte e seguro contra acidentes pessoais.

