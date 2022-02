Cenário segue incerto na Ucrânia e petróleo volta a subir

VEJA Mercado | Abertura | 16 de fevereiro.

A bolsa brasileira tem subido consistentemente, mesmo que de pouquinho em pouquinho, nos últimos seis pregões. Se ontem o Ibovespa subiu mesmo com a queda forte de Petrobras e Vale, hoje essas duas ações podem ter destaque já que o petróleo e o minério de ferro também voltaram a subir nos mercados internacionais. O petróleo opera acima de 94 dólares com o cenário incerto na Ucrânia. Ontem, houve um certo alívio dos investidores quando a Rússia disse que estava retirando parte das tropas da região. Mas hoje ninguém está bem certo se isso de fato está acontecendo.

Além disso, os investidores também seguem de olho no Fomc, o comitê de política monetária americana. A decisão sobre os juros americanos é importante para definir rumos de mercado. No Brasil, existe ainda a expectativa sobre votações dos projetos para segurar preços de combustíveis. Diante da escalada do petróleo com as tensões na Ucrânia, o tema fica ainda mais palpitante no Brasil.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.