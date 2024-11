Celulares e artigos para casa: os itens usados mais procurados na OLX

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Um terço das pessoas que compraram itens de segunda mão por meio da OLX disseram que o produto terá usabilidade por mais de 5 anos. Em pesquisa que ouviu mais de 12 mil usuários, quase metade (48%) declarou que o estado do item adquirido era pouco usado.

Entre os itens de maior interesse, a categoria de eletrônicos e celulares usados é a mais procurada na plataforma, com 56% de share, seguida por artigos para casa, com 47%, e autos e peças automotivas com 34%.