Cedro troca carreta por correia em Mariana

A Cedro Participações decidiu atacar um dos pontos mais sensíveis da operação mineral em Mariana (MG): o trânsito pesado de carretas. A companhia vai investir cerca de R$ 700 milhões na implantação de um Transportador de Correia de Longa Distância, o TCLD, que levará o minério de ferro da mina até a interface logística ferroviária.

O projeto faz parte do plano de expansão da mina de Mariana, estimado em R$ 4 bilhões. A meta é elevar a produção local dos atuais 3 milhões para 5 milhões de toneladas anuais de pellet feed, o chamado “minério verde”.

Com aproximadamente 20 quilômetros de extensão, o sistema será um dos maiores do país nesse modelo. A estrutura terá capacidade para movimentar entre 1.800 e 2.000 toneladas por hora, substituindo o transporte rodoviário feito por caminhões. Segundo a Cedro, a mudança deve evitar a emissão de cerca de 54 mil toneladas de CO₂ por ano, além de reduzir poeira, ruído, queima de diesel e desgaste de pneus nas vias próximas às comunidades.

O transportador também terá um componente tecnológico pouco usual para esse tipo de operação. A inspeção da correia será feita por robôs equipados com inteligência artificial e sensores de vibração e temperatura, com operação integralmente remota por sala de controle. O desenho do equipamento foi pensado para fazer curvas horizontais e reduzir obras civis, terraplanagem e estruturas de transferência ao longo do trajeto.

Continua após a publicidade

A Cedro está na reta final para obter a Licença de Instalação ambiental. Depois da liberação, começam as obras de supressão vegetal e terraplanagem. A previsão é concluir a planta em cerca de 36 meses, prazo que pode variar conforme o calendário de chuvas na região.

A aposta em Mariana é peça-chave na ambição da Cedro de chegar a 9 milhões de toneladas de minério de ferro em 2028 e a 20 milhões até 2030. Se cumprir o plano, a companhia passará a se apresentar como uma das cinco maiores mineradoras de ferro do país — com o discurso de crescer apostando em pellet feed, empilhamento a seco e reaproveitamento de água.