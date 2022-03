CCR diz à CVM que decisão que tornou R$ 36 mi em R$ 3,4 bi não é relevante

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) questionou a CCR sobre o fato de não ter feito comunicado ao mercado sobre a decisão da Artesp que reconheceu desequilíbrio econômico financeiro de rodovias da empresa e corrigiu os valores que juntos somavam 36 milhões de reais para 3,4 bilhões de reais, como noticiado pelo Radar Econômico. Ao se justificar para a CVM, a empresa disse que a mera publicação de decisões da agência reguladora não as torna um evento relevante. “Pois dela dependerá a efetiva apuração de saldo remanescente a ser reequilibrado e a celebração de aditivo ao contrato de concessão”. Mesmo que agora a Artesp tenha definido este valor e que ele seja 9.500% maior, a empresa disse que não era relevante comunicar ao mercado porque era mera decorrência do acordo preliminar que foi divulgado no ano passado e que dizia que a Artesp definiria os valores neste ano.

