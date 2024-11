CBC investe R$ 900 milhões no Programa de Formação de Atletas

O Comitê Brasileiro de Clubes, entidade dedicada à formação de atletas, investiu, desde 2014, 890 milhões de reais de recursos nas mais de mil agremiações filiadas ao Programa de Formação de Atletas. Deste montante, 237 milhões de reais foram destinados a equipamentos e materiais esportivos. Outros 351 milhões de reais foram investidos em competições e 301 milhões de reais em recursos humanos, para viabilizar a contratação de equipes técnicas multidisciplinares. “Nós temos um compromisso com o desenvolvimento do esporte brasileiro e com a formação de atletas. Desempenhamos um papel no sentido de oferecer uma estruturação dos clubes formadores em todos os estados brasileiros”, afirma Paulo Maciel, presidente do Comitê Brasileiro de Clubes, que em 2024 alcançou a marca de mil clubes parceiros, espalhados nos 26 estados e no Distrito Federal.