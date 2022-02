Caso bilionário contra controladores da CCR trava por conflito de árbitros

A arbitragem promovida por um acionista minoritário da CCR, um fundo administrado pela Toro Bravo, está parada há três anos em função de disputas intermináveis em torno da escolha dos árbitros. E a expectativa é de que o atraso para início do processo possa se estender por muito mais tempo. O fundo quer que os controladores indenizem a empresa por conta das confissões da Lava Jato. Um caso bilionário. Depois de três anos para definir os árbitros, o caso embaralhou de novo quando o fundo foi obrigado a abrir quem eram seus cotistas. Descobriu-se então que o único investidor é Blener Mayhew, que atua no setor do petróleo. Aí a confusão ficou completa. De um lado, a presidente do painel já teria advogado para a empresa PetroRio, quando Mayhew era diretor. De outro, os próprios advogados do minoritário dizem que a presidente teria conflito com interesses do cotista, que agora estrutura outra empresa de petróleo, concorrente da PetroRio e, por isso, deveria se declarar impedia. Além disso, a CCR também alegou que um outro co-ábitro poderia ter conflito diante da revelação do nome do investidor do fundo.

A despeito da disputa em torno da CCR, o caso traz dois pontos importantes para o mundo da arbitragem. O primeiro é como uma das partes pode ficar protelando o início de um processo arbitral só na escolha dos árbitros. O segundo ponto é um precedente perigoso para os minoritários, que têm a prerrogativa de agir em nome da empresa contra os controladores, se a partir de agora todo fundo tiver que abrir todos os seus cotistas.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.