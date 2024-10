Caso Americanas: Como ex-diretor driblava auditoria

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Em troca de e-mail com ex-funcionários da Lojas Americanas, Luiz Augusto Saraiva Henriques, ex-diretor de relações com investidores, propõe um rascunho de relações comerciais com fornecedores. “Não temos condições de mostrar a ‘vida como ela é’ para a auditoria. Parte dos ‘arranjos’ de outras contas cai aqui”, alerta. “Registramos um VPC (contratos fictícios de verba de propaganda cooperada) para alcançar nossas margens”.