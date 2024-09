Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Grupo Casas Bahia, que acabou de captar 300 milhões de reais com a gestora Red Asset para acelerar seu programa de crediário, pretende anunciar a cada trimestre uma nova captação com outros fundos. “Estamos indo ao mercado de capitais para não depender de bancos tradicionais”, diz Renato Franklin, presidente do grupo.