Casas Bahia dobra a produção mensal de cartões de crédito

O Grupo Casas Bahia, conhecido pelo seu crediário, dobrou a oferta de cartão de crédito entre setembro de 2023 e setembro deste ano. Ao total, o número de cartões emitidos passou de 55,5 mil para 112,9 mil, sendo que as emissões online de cartão foram o destaque do período. No canal digital, foram 4,6 mil cartões emitidos em setembro do ano passado, contra 18,6 mil cartões emitidos no último mês, representando crescimento de 303%.

As lojas físicas também apresentaram bom desempenho, avançando em 193%, na produção de cartões de crédito. Em setembro de 2023, foram emitidos 24,5 mil cartões, enquanto no mês passado, a emissão de cartões chegou a 72 mil.