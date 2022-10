“Carteira Lula” volta a disparar em dia de reviravolta na bolsa

Atualizado em 27 out 2022, 17h55 - Publicado em 27 out 2022, 17h52

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 27 de outubro.

Na última meia-hora de negociações na bolsa de valores, o índice Ibovespa registrou um abrupto movimento de alta e de devolução de parte dos ganhos em sequência. A forte oscilação aconteceu depois da divulgação de uma carta aberta em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defende uma “política fiscal responsável”. A bolsa já vinha negociando em alta ao longo do dia e as empresas da chamada “Carteira Lula” se destacavam antes mesmo dessa divulgação. O aceno de Lula ao mercado, a queda do dólar comercial e a nervosa reação dos investidores às vésperas da eleição são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 27.

